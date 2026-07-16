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La Maladie des Nuages, Quai des Transitions, Lomme

samedi 19 septembre 2026 · Quai des Transitions · Lomme

La Maladie des Nuages, Quai des Transitions, Lomme

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Quai des Transitions
Adresse
Rue de la Gare Lomme, 59160 Lille
Ville
59160 Lomme
Département
Nord
Tarif
Compagnie ÉmoSonge

La Maladie des Nuages Samedi 19 septembre, 18h30 Quai des Transitions Nord

Compagnie ÉmoSonge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Conte écologique théâtralisé

« La Maladie des Nuages » vous emmène dans un voyage poétique et sensible explorant notre lien à la Terre.
Claudine Vigreux incarne Annaëlle ainsi que les différents personnages de cette aventure.
Une scénographie épurée – un baluchon – une chaise haute et quelques objets détournés – suffit à stimuler l’imaginaire.
Tout public familial dès 8 ans
À l’issue de la représentation, le public est invité à profiter d’un petit poème minute construit à partir de mots du spectacle ou d’une phrase et quelques thématiques comme l’écologie, la nature, l’empathie.

Quai des Transitions Rue de la Gare Lomme, 59160 Lille Lomme 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 50 48 22 »}, {« type »: « email », « value »: « bonjour@quaidestransitions.fr »}]
Conte théâtralisé

Nadine Demarey