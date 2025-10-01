La Malédiction d’Amenhotep 3 Le Patio Rennes

La Malédiction d’Amenhotep 3 Le Patio Rennes Mercredi 1 octobre, 20h30 Tarif plein : 7,5€ / réduit : 4,5€ / enfant : gratuit

Comédie écrite et mise en scène par Cassandre Briard

La Compagnie Rennaise des Arts Dramatiques de l’Ouest (C.R.A.D.O) joue son premier thriller historique. Entre erreur de comédien, problèmes de son et gags en tout genre, cette comédie clownesque vous présente une tranche de vie de comédiens prêts à jouer leur pièce envers et contre tout.

Le Patio square terre-neuve Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine