La malédiction de la treizième lune Les mystères d’Héréa parc d’aventures médiévales fantastiques En face de l’accrobranche « La forêt de Robin » – Marsanne

Les mystères d’Héréa parc d’aventures médiévales fantastiques En face de l’accrobranche « La forêt de Robin » – Col de la grande limite Marsanne Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

dès 15 ans

Début : 2025-10-17 17:30:00

fin : 2025-11-01 23:45:00

2025-10-17

La 13ème Lune se lève sur la forêt d’Héréa… Osez l’expérience Halloween nocturne énigmes, enquête et rencontres inquiétantes dans un univers médiéval fantastique

Les mystères d’Héréa parc d’aventures médiévales fantastiques En face de l’accrobranche « La forêt de Robin » – Col de la grande limite Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 43 72 74 herea.mysteres@gmail.com

English :

The 13th Moon rises over the Héréa forest? Dare to experience Halloween by night: enigmas, investigations and disturbing encounters in a fantastic medieval universe

German :

Der 13. Mond geht über dem Wald von Héréa auf? Erleben Sie Halloween bei Nacht: Rätsel, Ermittlungen und unheimliche Begegnungen in einer mittelalterlichen Fantasiewelt

Italiano :

La 13a Luna sorge sulla foresta di Héréa? Vivete Halloween di notte: indovinelli, indagini e incontri spettrali in un fantastico mondo medievale

Espanol :

La 13ª Luna se alza sobre el bosque de Héréa.. Vive Halloween de noche: enigmas, investigaciones y encuentros espeluznantes en un fantástico mundo medieval

