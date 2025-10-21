La malédiction du chaman Lehach nocturne spéciale Halloween à Montrozier Montrozier
La malédiction du chaman Lehach nocturne spéciale Halloween à Montrozier
Le Bourg Montrozier Aveyron
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-30
2025-10-21
Le musée propose tout au long des vacances une activité par jour du mardi au vendredi !
Atelier enluminure création d’une enluminure sur un véritable parchemin avec Virginie Sanhes :
mardis 21 et 28 octobre de 14h30 à 17h (à partir de 8 ans et pour toute la famille)
Tablette de cire gravure de motifs romains et de votre prénom en latin avec Virginie Sanhes :
mercredis 22 et 29 octobre de 14h30 à 16h30 (à partir de 7 ans)
L’art en mouvement gravure d’animaux préhistoriques sur argile et création d’un thaumatrope (illusion d’optique)
jeudis 23 et 30 octobre de 14h30 à 16h30 (à partir de 8 ans)
Sons et musique à la Préhistoire décoration d’un rhombe en bois et façonnage d’un sifflet en argile :
vendredi 24 octobre de 14h30 à 16h30 (à partir de 8 ans)
Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver à l’avance. 5 .
Le Bourg Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 75 00 espace.archeologique@aveyron.fr
English :
The museum offers one activity a day from Tuesday to Friday!
German :
Das Museum bietet während der gesamten Ferien von Dienstag bis Freitag jeden Tag eine Aktivität an!
Italiano :
Il museo offre un’attività al giorno dal martedì al venerdì per tutto il periodo delle vacanze!
Espanol :
El museo ofrece una actividad al día de martes a viernes durante las vacaciones
