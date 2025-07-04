LA MALÈNE EN FÊTE La Malène

LA MALÈNE EN FÊTE La Malène vendredi 4 juillet 2025.

LA MALÈNE EN FÊTE

La Malène Lozère

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 13:45:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06 2026-07-03

C’est la fête à la Malène le 5 juillet buvette, repas, concert et feu d’artifice ! Mais aussi concours de pétanque le 4 juillet et course de côte le 6 juillet.

3 jours de festivités à la Malène organisés par le Foyer rural de la Malène !

Vendredi 4 juillet Chalenge de pétanque Bernard Fages à 21h30, inscription à 20h/10€ par binôme. Buvette et charcuterie

Samedi 5 juillet C’est la fête !

A partir de 19h, buvette

Repas à 20h, vente de tickets (12€) dès 18h sur la place du village (salade de tomates, aligot-saucisse, glace)

A 21h, concert du groupe A2

A 22h, feu d’artifice

Dimanche 6 juillet Course de côte, les essais débuteront à 9h15 et la course à 13h45. .

La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 6 30 96 56 53 foyer.rural.malene@gmail.com

English :

It’s party time at La Malène on July 5: refreshments, meals, concerts and fireworks! There’s also a pétanque competition on July 4 and a hill-climbing race on July 6.

German :

Am 5. Juli wird in La Malène gefeiert: Getränkestand, Essen, Konzert und Feuerwerk! Aber auch Pétanque-Wettbewerb am 4. Juli und Bergrennen am 6. Juli.

Italiano :

Il 5 luglio è tempo di festa a La Malène, con rinfreschi, pasti, concerti e fuochi d’artificio! Il 4 luglio è prevista una gara di pétanque e il 6 luglio una corsa in salita.

Espanol :

El 5 de julio, fiesta en La Malène con refrescos, comida, concierto y fuegos artificiales Además, el 4 de julio habrá una competición de petanca y el 6, una carrera de subida.

