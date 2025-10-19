La Malika Plumelec
La Malika Plumelec dimanche 19 octobre 2025.
La Malika
Moulin de la Grée Plumelec Morbihan
Octobre Rose. 2 parcours de 6 km (adapté aux poussettes) et 12 km contre le cancer. Départs échelonnés à partir de 9h du Moulin de la Grée. Inscriptions et dons sur place. Organisé par l’équipe municipale. .
Moulin de la Grée Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 24 27
