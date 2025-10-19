La Malika Plumelec

La Malika Plumelec dimanche 19 octobre 2025.

La Malika

Moulin de la Grée Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Octobre Rose. 2 parcours de 6 km (adapté aux poussettes) et 12 km contre le cancer. Départs échelonnés à partir de 9h du Moulin de la Grée. Inscriptions et dons sur place. Organisé par l’équipe municipale. .

Moulin de la Grée Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 24 27

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Malika Plumelec a été mis à jour le 2025-09-08 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE