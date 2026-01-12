La Malle aux contes Nérac
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Place à l’imaginaire avec Agnès Le Part et sa malle pleine d’histoires. Les enfants sont invités à voyager au fil des contes lors d’une animation pleine de poésie et de douceur au Parc de la Garenne.
Durée 1h15 4-8 ans. Sur réservation.
Repli à la médiathèque selon météo. .
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr
