La Malle aux Jeux Arvieu

La Malle aux Jeux Arvieu jeudi 30 octobre 2025.

La Malle aux Jeux

Place de l’Eglise Arvieu Aveyron

Gratuit

Début : Jeudi 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

14h à 17h Au Cantou. Profitez de 18 jeux rapides (10 à 20 minutes) prêtés par la médiathèque départementale. Animé par Manon. Gratuit. Infos au 05 65 46 06 06.

Place de l’Eglise Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 06 06 cantou.arvieu@gmail.com

English :

2pm to 5pm Au Cantou. Enjoy 18 quick games (10 to 20 minutes) on loan from the médiathèque départementale. Hosted by Manon. Free admission. Info: 05 65 46 06 06.

German :

14h bis 17h Im Cantou. Genießen Sie 18 schnelle Spiele (10 bis 20 Minuten), die von der Mediathek des Departements ausgeliehen werden. Wird von Manon moderiert. Kostenlos. Infos unter 05 65 46 06 06.

Italiano :

dalle 14.00 alle 17.00 Au Cantou. Godetevi 18 giochi veloci (da 10 a 20 minuti) presi in prestito dalla mediateca del dipartimento. Ospitato da Manon. Ingresso libero. Informazioni al numero 05 65 46 06 06.

Espanol :

de 14.00 a 17.00 h Au Cantou. 18 juegos rápidos (de 10 a 20 minutos) prestados por la mediateca del departamento. Animado por Manon. Entrada gratuita. Información en el 05 65 46 06 06.

L’événement La Malle aux Jeux Arvieu a été mis à jour le 2025-10-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)