La malle aux sens au Musée des Thoniers

Musée des Thoniers 3 Imp. Jean Bart Étel Morbihan

Revivez le quotidien des pêcheurs d’Étel. Voyagez en 1900 le temps d’une immersion où vous retrouverez les odeurs, le goût, les sensations d’autrefois ! .

Musée des Thoniers 3 Imp. Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

