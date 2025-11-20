La Malle’Heure Mairie de Dieulefit Dieulefit

La Malle’Heure

Mairie de Dieulefit 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

La Malle’heure est une farce poétique sur la vie d’Hervé. Un inventeur de génie qui vient de mettre au point une malle capable de donner l’heure. La Malle’heure interroge avec humour et impertinence les dérives politiques et médiatiques de notre époque.

.

Mairie de Dieulefit 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 068570145

English :

La Malle?heure is a poetic farce about the life of Hervé. A genius inventor who has just perfected a trunk capable of telling the time. With humor and impertinence, La Malle’heure questions the political and media excesses of our times.

German :

La Malle?heure ist eine poetische Farce über das Leben von Hervé. Er ist ein genialer Erfinder, der gerade einen Koffer entwickelt hat, der die Zeit anzeigen kann. La Malle’heure hinterfragt auf humorvolle und freche Weise die politischen und medialen Fehlentwicklungen unserer Zeit.

Italiano :

La Malle?heure è una farsa poetica sulla vita di Hervé. Un geniale inventore che ha appena sviluppato un baule in grado di leggere l’ora. Con umorismo e impertinenza, La Malle’heure mette in discussione gli eccessi politici e mediatici del nostro tempo.

Espanol :

La Malle?heure es una farsa poética sobre la vida de Hervé. Un genio inventor que acaba de desarrollar un baúl capaz de dar la hora. Con humor e impertinencia, La Malle’heure cuestiona los excesos políticos y mediáticos de nuestro tiempo.

L’événement La Malle’Heure Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux