La Malmaison Centre d’art La Malmaison Cannes

La Malmaison 20 et 21 septembre Centre d’art La Malmaison Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visites libres SAMEDI et DIMANCHE (10h-19h)

Visites commentées SAMEDI et DIMANCHE à 11h, 14h et 15h.

Découverte de l’exposition Jean-Michel Othoniel, Poussières d’étoiles. Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Rens. 04 97 06 45 21 /centredartlamalmaison@ville-cannes.fr

Lignes de bus : 8, Palm Impérial

Centre d'art La Malmaison 47 boulevard de la Croisette, 06407 Cannes Cannes 06407 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite libre et commentées

©Ville de Cannes