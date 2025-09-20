La Malmaison Centre d’art La Malmaison Cannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visites libres SAMEDI et DIMANCHE (10h-19h)
Visites commentées SAMEDI et DIMANCHE à 11h, 14h et 15h.
Découverte de l’exposition Jean-Michel Othoniel, Poussières d’étoiles. Sans réservation dans la limite des places disponibles.
Rens. 04 97 06 45 21 /centredartlamalmaison@ville-cannes.fr
Lignes de bus : 8, Palm Impérial

Centre d'art La Malmaison 47 boulevard de la Croisette, 06407 Cannes Cannes 06407 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur
Visite libre et commentées

©Ville de Cannes