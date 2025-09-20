La Malterie, musée de la mémoire chapelaine JEP 2025 La Chapelle-Saint-Luc

La Malterie, musée de la mémoire chapelaine JEP 2025

Avenue de la gare, impasse de la Malterie La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

>> Visite libre

Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h



>> Exposition de peintures

Peintures de Robert Delafosse et Philippe Tykoczinski

Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h .

Avenue de la gare, impasse de la Malterie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 70 04 83 museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu

