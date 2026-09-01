La Malterie, musée de la mémoire chapelaine – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Luc

La Malterie, musée de la mémoire chapelaine – JEP 2026

Avenue de la gare, impasse de la Malterie La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

>> Découvrez le musée de la Mémoire chapelaine



À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de La Malterie, musée de la Mémoire chapelaine, et plongez dans l’histoire de La Chapelle-Saint-Luc.



Découvrez l’importance du chemin de fer et son impact sur le territoire, la vie quotidienne au début du XXe siècle ainsi que les métiers anciens, leurs savoir-faire et les traditions locales.



Profitez également de votre visite pour découvrir les expositions de peinture de Patrick Léon et Christine Dimey.



>> Expositions de peintures « Humeurs » et « Elfemère »



Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir deux expositions de peinture présentées au musée de la Mémoire chapelaine : « Humeurs » de Patrick Léon et « Elfemère » de Christine Dimey.



Deux univers artistiques à découvrir au cœur de La Malterie, lieu consacré à l’histoire et à la mémoire de La Chapelle-Saint-Luc.



>> Projection sur l’histoire de La Chapelle-Saint-Luc



Découvrez l’histoire de La Chapelle-Saint-Luc à travers la projection d’un film d’environ une heure.



De la Préhistoire à la Révolution française, puis jusqu’à l’époque contemporaine, ce film retrace les grandes étapes qui ont marqué l’histoire de la commune, jusqu’à l’inauguration de l’espace mémoire des sapeurs-pompiers de l’Aube.



Plusieurs séances sont proposées le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, à 10h30, 14h15, 15h30 et 16h45.

Durée de la projection : 1h. .

Avenue de la gare, impasse de la Malterie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 70 04 83 museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu

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English :

L’événement La Malterie, musée de la mémoire chapelaine – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne