La Malterie, musée de la mémoire chapelaine – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-Luc
La Malterie, musée de la mémoire chapelaine – JEP 2026
Avenue de la gare, impasse de la Malterie La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
>> Découvrez le musée de la Mémoire chapelaine
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de La Malterie, musée de la Mémoire chapelaine, et plongez dans l’histoire de La Chapelle-Saint-Luc.
Découvrez l’importance du chemin de fer et son impact sur le territoire, la vie quotidienne au début du XXe siècle ainsi que les métiers anciens, leurs savoir-faire et les traditions locales.
Profitez également de votre visite pour découvrir les expositions de peinture de Patrick Léon et Christine Dimey.
>> Expositions de peintures « Humeurs » et « Elfemère »
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir deux expositions de peinture présentées au musée de la Mémoire chapelaine : « Humeurs » de Patrick Léon et « Elfemère » de Christine Dimey.
Deux univers artistiques à découvrir au cœur de La Malterie, lieu consacré à l’histoire et à la mémoire de La Chapelle-Saint-Luc.
>> Projection sur l’histoire de La Chapelle-Saint-Luc
Découvrez l’histoire de La Chapelle-Saint-Luc à travers la projection d’un film d’environ une heure.
De la Préhistoire à la Révolution française, puis jusqu’à l’époque contemporaine, ce film retrace les grandes étapes qui ont marqué l’histoire de la commune, jusqu’à l’inauguration de l’espace mémoire des sapeurs-pompiers de l’Aube.
Plusieurs séances sont proposées le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, à 10h30, 14h15, 15h30 et 16h45.
Durée de la projection : 1h. .
Avenue de la gare, impasse de la Malterie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 70 04 83 museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu
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English :
L’événement La Malterie, musée de la mémoire chapelaine – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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