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La Malterie, musée de la mémoire chapelaine – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc

samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle-Saint-Luc

La Malterie, musée de la mémoire chapelaine – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Avenue de la gare, impasse de la Malterie
Ville
10600 La Chapelle-Saint-Luc
Département
Aube
Tarif
Gratuit

La Chapelle-Saint-Luc

La Malterie, musée de la mémoire chapelaine – JEP 2026

Avenue de la gare, impasse de la Malterie La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

>> Découvrez le musée de la Mémoire chapelaine

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de La Malterie, musée de la Mémoire chapelaine, et plongez dans l’histoire de La Chapelle-Saint-Luc.

Découvrez l’importance du chemin de fer et son impact sur le territoire, la vie quotidienne au début du XXe siècle ainsi que les métiers anciens, leurs savoir-faire et les traditions locales.

Profitez également de votre visite pour découvrir les expositions de peinture de Patrick Léon et Christine Dimey.

>> Expositions de peintures « Humeurs » et « Elfemère »

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir deux expositions de peinture présentées au musée de la Mémoire chapelaine : « Humeurs » de Patrick Léon et « Elfemère » de Christine Dimey.

Deux univers artistiques à découvrir au cœur de La Malterie, lieu consacré à l’histoire et à la mémoire de La Chapelle-Saint-Luc.

>> Projection sur l’histoire de La Chapelle-Saint-Luc

Découvrez l’histoire de La Chapelle-Saint-Luc à travers la projection d’un film d’environ une heure.

De la Préhistoire à la Révolution française, puis jusqu’à l’époque contemporaine, ce film retrace les grandes étapes qui ont marqué l’histoire de la commune, jusqu’à l’inauguration de l’espace mémoire des sapeurs-pompiers de l’Aube.

Plusieurs séances sont proposées le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, à 10h30, 14h15, 15h30 et 16h45.
Durée de la projection : 1h.   .

Avenue de la gare, impasse de la Malterie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 70 04 83  museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu

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English :

L’événement La Malterie, musée de la mémoire chapelaine – JEP 2026 La Chapelle-Saint-Luc a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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