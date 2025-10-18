La MAM’Ma Mia Atelier créatif spécial Halloween Talensac

C’est la rentrée et avec elle le grand retour des ateliers parents-enfants proposés par la MAM’Ma Mia de Talensac !

Atelier créatif spécial Halloween

Samedi 18 octobre de 9h à 11h30, dès 2 ans.

Un temps pour laisser libre cours à l’imagination ! Parents et enfants créent ensemble, manipulent, testent de nouvelles techniques et repartent fiers de leur réalisation.

Tarif unique 8€ (dégressif selon le nombre d’enfants), sur réservation par mail ou téléphone.

MAM’Ma Mia de Talensac

Email contact@mam-ma-mia.fr

Adresse 33, rue des Fauvettes, 35160 Talensac

Tél 02 99 09 32 89

Site mam-ma-mia.fr .

