La Manékine 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

La Manékine 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement vendredi 5 décembre 2025.

La Manékine

Du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025 à partir de 19h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-05

Conte pour marionnettes et musique live, dès 9 ans.Enfants

Il était une fois un conte millénaire récolté par les Frères Grimm. L’histoire d’une jeune fille dont les mains sont coupées pour satisfaire le Diable. La Manékine débute alors un périple en quête de sa propre liberté. Interprété par un homme‑orchestre et une marionnettiste, ce voyage initiatique oscille entre agitation burlesque et murmure poétique.









Marionnettes à gaine, ombres, projections se côtoient pour incarner une galerie de personnages aux multiples possibilités visuelles. La musique live, dont les notes viennent dialoguer avec l’histoire, passe d’une musique de cabaret très rythmée, à une musique lyrique, lancinante.











Ce spectacle de la Compagnie La Pendue entre en résonance avec des thèmes forts comme l’émancipation féminine, la réappropriation de son propre corps et l’invention de son destin. Cette aventure sur le fil semée des pires obstacles revêt un relief inédit pour mieux hypnotiser le présent. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Tale for puppets and live music, ages 9 and up.

German :

Märchen für Marionetten und Live-Musik, ab 9 Jahren.

Italiano :

Racconto per burattini e musica dal vivo, dai 9 anni in su.

Espanol :

Cuento de marionetas y música en directo, a partir de 9 años.

