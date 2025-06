La manipulation à l’épée Centre d’Histoire Vivante Médiévale Le Puy-en-Velay 22 juin 2025 07:00

Venez vous initier à l’escrime médiévale avec le seigneur des lieux !

Activité pédagogique et ludique, à partir de 6 ans, en salle.

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 69 33 ilclacite@gmail.com

English :

Come and learn medieval fencing with the lord of the manor!

A fun, educational indoor activity for ages 6 and up.

German :

Lassen Sie sich von dem Herrn des Ortes in die mittelalterliche Fechtkunst einführen!

Pädagogische und spielerische Aktivität, ab 6 Jahren, in der Halle.

Italiano :

Venite a imparare la scherma medievale con il signore del maniero!

Un’attività divertente ed educativa al coperto per bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

¡Ven a aprender esgrima medieval con el señor de la mansión!

Una actividad de interior divertida y educativa para niños a partir de 6 años.

