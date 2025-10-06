LA MANO 1.9 – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

L.E.J Début : 2026-02-27 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : L.E.JL.E.J, c’est une amitié qui a commencé bien avant la musique, avant les projecteurs, avant les tournées.Le nouvel album, S’aimer c’est une galère, marque une nouvelle étape. Plus personnelle, plus brute. Un album entièrement autoproduit, façonné à six mains, sans compromis.un son hybride, entre r’n’b, chanson française et french touch, où les harmonies envoûtantes côtoient des sonorités résolument modernes.

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59