LA MANO 1.9 – LE CEPAC SILO Marseille

L.E.J Début : 2026-04-17 à 21:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : L.E.JL.E.J, c’est une amitié qui a commencé bien avant la musique, avant les projecteurs, avant les tournées.Le nouvel album, S’aimer c’est une galère, marque une nouvelle étape. Plus personnelle, plus brute. Un album entièrement autoproduit, façonné à six mains, sans compromis.un son hybride, entre r’n’b, chanson française et french touch, où les harmonies envoûtantes côtoient des sonorités résolument modernes.

LA BELLE ELECTRIQUE 12 ESPLANADE ANDRY-FARCY 38000 Grenoble 38