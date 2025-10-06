LA MANO 1.9 – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

LA MANO 1.9 – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne mercredi 15 avril 2026.

LA MANO 1.9 Début : 2026-04-15 à 20:00. Tarif : – euros.

La Mano 1.9, rappeur parisien du 19ème, à l’énergie imparable sur scène, s’est fait une place de choix sur la scène du rap français !Couronné « Révélation masculine de l’année » aux Flammes 2025, invité par Colors et actuellement n°1 en France avec « Parisienne », La Mano 1.9 poursuit son ascension fulgurante. Sa Cigale en septembre 2025, sold out en quelques minutes n’était que le début. L’étoile montante du rap français vise plus grand : le Zénith de Paris le 19 mai prochain et une tournée. La Mano 1.9 sera en concert le 15.04.2026 à Lyon au Transbordeur.Ne manquez pas le séisme La Mano 1.9 sur scène – Billetterie ouverte.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69