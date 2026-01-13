La Mano 1.9 Roubaix

La Mano 1.9

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09 23:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Un concert organisé par **À Gauche de la Lune** en partenariat avec **la Condition Publique.**

Couronné Révélation masculine de l’année aux Flammes 2025, invité par Colors et actuellement n°1 en France avec Parisienne , La Mano 1.9 poursuit son ascension fulgurante.

Sa Cigale en septembre 2025, sold out en quelques minutes n’était que le début. L’étoile montante du rap français vise plus grand le Zénith de Paris le 19 mai prochain et une tournée.

**La Mano 1.9 sera en concert le 09.04.2026 à 20:00**

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

A concert organized by **À Gauche de la Lune** in partnership with **la Condition Publique**

Crowned Male Revelation of the Year at Flammes 2025, invited by Colors and currently No. 1 in France with Parisienne , La Mano 1.9 continues its meteoric rise.

His sold-out Cigale show in September 2025 was just the beginning. The rising star of French rap is aiming even higher: the Paris Zénith on May 19 and a tour.

**Mano 1.9 will be in concert on 09.04.2026 at 20:00**

