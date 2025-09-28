La Manufacture en bazar Manufacture des Tabacs Nantes

La Manufacture en bazar Manufacture des Tabacs Nantes dimanche 28 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-28 09:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Prenez vos places pour un grand vide-grenier joyeux et familial.Invitez vos voisins et amis à déambuler dans ce grand bazar, rue de Coulmiers. Ils profiteront des nombreuses activités enfants (spectacle de magie, ateliers sérigraphie, jeux, etc…) et d’un marché d’une trentaine d’exposants, place de la Manufacture (petits producteurs de café, chocolats, fromages, vins, textiles zéro déchets et créateurs, artistes, etc.).Plusieurs lieux de restauration seront disponibles. Nous vous offrons le café et l’événement sera clôturé par un concert !

Manufacture des Tabacs Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/association-des-commercants-de-la-manufacture/evenements/vide-grenier-du-dimanche-28-septembre-2025