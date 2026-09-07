La Manufacture Médocaine : CHELABÔM en concert Salle des Fêtes Saint-Julien-Beychevelle
vendredi 23 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Saint-Julien-Beychevelle
Informations pratiques
Saint-Julien-Beychevelle
La Manufacture Médocaine : CHELABÔM en concert
Salle des Fêtes Pl. des Joyeusetés Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :
La Manufacture Médocaine vous propose le concert du groupe CHELABÔM
Chelabôm, ce n’est pas un groupe. C’est un collectif.
Six musiciens et un ingénieur du son qui avancent ensemble, où le commun prime toujours sur l’individu. Depuis des années, ils composent, cherchent, expérimentent — et cette envie commune ne les a jamais quittés : partager leur musique en live, en connexion directe avec le public.
Sur scène, Chelabôm propose un univers atypique où cohabitent la complexité musicale et la simplicité organique du rythme. Un son qui prend son temps, qui construit des paysages, qui laisse la place aux émotions.
Billetterie Office de Tourisme Médoc Vignoble à venir, ainsi que sur la plateforme HelloAsso.
Vente sur place le jour même en fonction des places restantes disponibles. .
Salle des Fêtes Pl. des Joyeusetés Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 82 03 30 contact@lamanufacturemedocaine.com
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English : La Manufacture Médocaine : CHELABÔM en concert
L’événement La Manufacture Médocaine : CHELABÔM en concert Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Médoc-Vignoble
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