La Manufacture Vocale : concert FORZA IV Eglise St Joseph des Epinettes PARIS

Après un premier concert dans la Drôme au mois d’août, la Manufacture Vocale est heureuse de vous présenter son nouveau programme sur le thème des Éléments à Paris.

De Janequin à Gimon, de Monteverdi à Kodály, de Rameau à Rosaz, une relecture éclectique de plus de 500 ans de musique vocale sur le thème du rapport de l’Homme à la Nature.

Un pot convivial sera offert au public après le concert, occasion de nouer des échanges plus informels et d’entendre de nouveaux chants un verre à la main.

La Manufacture Vocale vous présente son nouveau programme !

Le mardi 02 décembre 2025

de 20h30 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-02T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-02T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-02T20:30:00+02:00_2025-12-02T22:30:00+02:00

Eglise St Joseph des Epinettes 40 rue Pouchet 75017 Métro : BrochantPARIS

https://www.manufacturevocale.com/ https://www.facebook.com/p/La-Manufacture-Vocale-100028486464874/ https://www.facebook.com/p/La-Manufacture-Vocale-100028486464874/