La Manufacture Vocale : concert FORZA IV Eglise St Joseph des Epinettes PARIS
La Manufacture Vocale : concert FORZA IV Eglise St Joseph des Epinettes PARIS mardi 2 décembre 2025.
Après un premier concert dans la Drôme au mois d’août, la Manufacture Vocale est heureuse de vous présenter son nouveau programme sur le thème des Éléments à Paris.
De Janequin à Gimon, de Monteverdi à Kodály, de Rameau à Rosaz, une relecture éclectique de plus de 500 ans de musique vocale sur le thème du rapport de l’Homme à la Nature.
Un pot convivial sera offert au public après le concert, occasion de nouer des échanges plus informels et d’entendre de nouveaux chants un verre à la main.
La Manufacture Vocale vous présente son nouveau programme !
Le mardi 02 décembre 2025
de 20h30 à 22h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-02T21:30:00+01:00
fin : 2025-12-02T23:30:00+01:00
Date(s) : 2025-12-02T20:30:00+02:00_2025-12-02T22:30:00+02:00
Eglise St Joseph des Epinettes 40 rue Pouchet 75017 Métro : BrochantPARIS
https://www.manufacturevocale.com/ https://www.facebook.com/p/La-Manufacture-Vocale-100028486464874/ https://www.facebook.com/p/La-Manufacture-Vocale-100028486464874/