La Manufacture Vocale – concert FORZA IV Eglise St Martin des Champs PARIS dimanche 30 novembre 2025.
Après un premier concert dans la Drôme au mois d’août, la Manufacture Vocale est heureuse de vous présenter son nouveau programme sur le thème des Éléments à Paris.
De Janequin à Gimon, de Monteverdi à Kodály, de Rameau à Rosaz, une relecture éclectique de plus de 500 ans de musique vocale sur le thème du rapport de l’Homme à la Nature.
Un pot convivial sera offert au public après le concert, occasion de nouer des échanges plus informels et d’entendre de nouveaux chants un verre à la main.
Le dimanche 30 novembre 2025
de 16h30 à 18h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Eglise St Martin des Champs 36 rue Albert Thomas 75010 Métro RépubliquePARIS
https://www.manufacturevocale.com/ https://www.facebook.com/p/La-Manufacture-Vocale-100028486464874/ https://www.instagram.com/lamanufacturevocale/