La Mappa mundi d’Albi sous le regard dessiné d’Olivier Sampson Médiathèque Pierre-Amalric Albi

La Mappa mundi d’Albi sous le regard dessiné d’Olivier Sampson 4 et 5 octobre Médiathèque Pierre-Amalric Tarn

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:45

Fin : 2025-10-05T16:00 – 2025-10-05T16:45

À l’occasion des 10 ans du classement de la Mappa mundi d’Albi au registre « Mémoire du monde » de l’Unesco, le manuscrit original, contenant la carte, est présenté durant 3 semaines.

Pour faciliter sa compréhension, le dessinateur Olivier Sampson, qui a déjà travaillé sur la cité épiscopale d’Albi et l’Unesco, a réalisé des visuels originaux illustrant les notions essentielles autour de la Mappa mundi. Cette série de 6 planches donne les principales clés de compréhension de cette œuvre du 8e siècle.

Avec le soutien de la DRAC Occitanie

La visite du samedi 4 octobre à 11h est proposée en LSF (Langue des Signes Française).

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue du Général de Gaulle Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Bus, navette gratuite, parking

©Ville d’Albi