La Mappe Sarde, 1728 – 1738, Centre culturel de la Gorge, Les Contamines-Montjoie

Informations pratiques

La Mappe Sarde, 1728 – 1738 Vendredi 18 septembre, 18h30 Centre culturel de la Gorge Haute-Savoie

Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Établie entre 1728 et 1738, la mappe sarde est le premier cadastre européen, destiné avant tout à moderniser le système fiscal. Sébastien Savoy, docteur en histoire, nous expliquera l’élaboration de ce document unique et son influence sur la vie des communautés savoyardes.

Centre culturel de la Gorge 3782, Route de Notre-Dame de la Gorge 7470 Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.centrecultureldelagorge.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.centrecultureldelagorge.com/billetterie/ »}] Le Centre Culturel de la Gorge, situé aux portes de la réserve naturelle des Contamines Montjoie, offre un cadre unique et inspirant, pour des événements culturels et sociaux.

Dans l’espace du Pays d’Art et d’Histoire, dernière étape du « Sentier du Baroque » et des « Petites Boucles du Baroque », sur le passage du mythique tour du Mont Blanc, ce lieu magique vous transportera à travers des concerts, des expositions, des ateliers, des conférences, des spectacles et bien plus encore…

Ses thématiques variées, passionnantes et riches en émotions, en font un lieu de ressourcement, de partage et de connaissances.

Établie entre 1728 et 1738, la **mappe sarde** est le premier cadastre européen, destiné avant tout à moderniser le système fiscal. Sébastien Savoy, docteur en histoire, nous expliquera l’élaboration…

©Archives départementales de la Haute-Savoie