DISCO TEHRAN – SUMMER PARTY – La Marbrerie Montreuil, 25 mai 2025, Montreuil.

Disco Téhéran est une soirée dansante funky et chaleureuse qui célèbre la richesse de notre héritage musical humain via l’exploration des sonorités populaires et rares de l’Asie, de l’Amérique latine, de l’Afrique et de l’Europe.

Elle fait le lien entre New York à l’époque des discothèques des années 1970 à Téhéran.

Le projet est né dans un petit appartement de NYC, mais a bien grandi depuis : sold-out shows notamment au MoMa (Museum of Modern Art, NYC), et des features dans Boiler Room, The New York Magazine, The New York Times, Vice Magazine et CNN.

Disco Tehran atterrit à Paris pour une nuit à la Marbrerie, avec un line-up d’artistes venu(e)s tout droit de Téhéran, Tunis, Paris, & Algiers »

Line Up :

Track Advisor

Persian Love

Lil Rosy & Zepequenai

Le samedi 24 mai 2025

de 23h00 à 05h00

payant Prévente : 18 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-25T02:00:00+02:00

2025-05-25T00:00:00+02:00_2025-05-24T06:00:00+02:00

fin : 2025-05-25T08:00:00+02:00

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Salle de concert, cantine – savoureuse -, salon de musique ou de danse, galerie, atelier/studio, La Marbrerie emprunte à tout cela. Chaque composante de ce projet simple et complexe jouant avec ses sœurs au gré des circonstances et des besoins : spectacles, répétitions, résidences, enregistrements, cours, stages…

Elle ne cherche pas à écrire la “ligne” de ce qui s’y créera, aspire à être le cadre, le point d’appui/abri de ces créations, de ces rencontres; souvent le déclencheur.

La Marbrerie est un outil, modeste pour rester libre, ouvert pour rester surpris, chaleureux pour être heureux.

Aux temps qui sont bien durs, elle oppose sa douce résolution.Montreuil

https://lamarbrerie.fr/disco-tehran-summer-party/

Disco Tehran arrive in Paris !