La Marche (1983) – Projection-débat Maison de quartier de Doulon Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 19:00 –

Gratuit : non Prix libre à partir de 3 € Prix libre à partir de 3 € Billetterie : helloasso.com/associations/maison-de-quartier-doulon-accoord/evenements/projection-debat-la-marche Tout public

Projection du film « La Marche » du réalisateur Nabil Ben Yadir, suivie d’un débat en présence de l’initiateur de la marche des beurs en 1983, Toumi Djaidja, et de la directrice de Résoville, Ouided Ayad. Thème : « 40 ans après, où en est cette France de toutes les couleurs ? » Tout public à partir de 12 ans

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 0668502632 https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-doulon-accoord/evenements/projection-debat-la-marche