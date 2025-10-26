La marche artistique d’Octobre rose Neuf-Brisach

La marche artistique d’Octobre rose Neuf-Brisach dimanche 26 octobre 2025.

La marche artistique d’Octobre rose

Neuf-Brisach Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Ensemble, marchons pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Circuit de 2,5km autour des remparts.

Venez nombreux, habillés de rose, pour montrer votre soutien et passer un moment convivial et artistique !

Votre contribution est un don en faveur de la lutte contre le cancer du sein. .

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 64 74 87 72

