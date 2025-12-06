LA MARCHE AUX FLAMBEAUX AU PROFIT DU TÉLÉTHON !

Carcassonne Aude

Début : 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

La traditionnelle marche aux flambeaux au profit du Téléthon le public est invité à se joindre à ce cortège animé en musique par des médiévistes en costume, qui s’élancera du parvis du pont levis de la Cité (rendez-vous est donné dès 17h30) et déambulera jusqu’à la place Carnot.

Comme chaque année, la descente de la Cité s’éclaircit aux couleurs des torches enflammées. Venez vivre la fabuleuse Marche aux Flambeaux en costume médiéval ou en civil, en présence des troupes médiévales et des différents partenaires.

Rendez-vous Place du Prado au Pont Levis de la Cité !

A partir de 16h30 et jusqu’au départ de la déambulation venez achetez votre flambeau ou tube lumineux LED !

Tarif 4€ (par le Rotary Club Carcassonne Bastide et le Rotaract, au profit du Téléthon).

– 17h45 spectacle de feu (bâtons, diabolos, bolas…)

– 18h30 départ de la déambulation dans les rues de la ville

– 19h30 arrivée sur la place Carnot

En présence de Saint-Nicolas, pour le plus grand bonheur des petits et grands enfants !

Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

The traditional torchlight procession in aid of the Telethon: the public is invited to join in the procession, led by medievalists in costume and accompanied by music, which will set off from the square in front of the pont levis de la Cité (meeting point at 5:30pm) and stroll down to Place Carnot.

As every year, the descent of the Cité will be lit up with the colors of flaming torches. Come and experience the fabulous Marche aux Flambeaux in medieval costume or in civilian clothes, in the presence of medieval troops and various partners.

See you on Place du Prado at the Pont Levis de la Cité!

From 4.30pm to the start of the procession: come and buy your torch or LED light tube!

Price: ?4 (sponsored by Rotary Club Carcassonne Bastide and Rotaract, in aid of the Telethon).

– 5:45pm: fire show (sticks, diabolos, bolas…)

– 6:30pm: departure of the parade through the streets of the town

– 7.30pm: arrival at Place Carnot

In the presence of Saint-Nicolas, to the delight of children of all ages!

