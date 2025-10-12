La marche bleue Salle Kan Ar Mor Cléder

Salle Kan Ar Mor Cléder

12 octobre 2025

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Dans le cadre de la semaine Bleue, le CCAS organise une marche bleue, ouverte à tous.

Départ de la salle Kan ar Mor

– 9h00 pour le circuit de 10 kms

– 9h15 pour le circuit de 6 kms

– 10h45 pour le circuit de 2 kms

Renseignements au 02 98 69 36 20 .

Salle Kan Ar Mor 1 Bis Place Charles de Gaulle Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 36 20

