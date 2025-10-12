La marche bleue Salle Kan Ar Mor Cléder
La marche bleue Salle Kan Ar Mor Cléder dimanche 12 octobre 2025.
La marche bleue
Salle Kan Ar Mor 1 Bis Place Charles de Gaulle Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Dans le cadre de la semaine Bleue, le CCAS organise une marche bleue, ouverte à tous.
Départ de la salle Kan ar Mor
– 9h00 pour le circuit de 10 kms
– 9h15 pour le circuit de 6 kms
– 10h45 pour le circuit de 2 kms
Renseignements au 02 98 69 36 20 .
Salle Kan Ar Mor 1 Bis Place Charles de Gaulle Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 36 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La marche bleue Cléder a été mis à jour le 2025-10-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX