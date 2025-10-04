La marche d’automne Rott

La marche d’automne

Route du Vin Rott Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00

Marche de 5km dans la nature environnante avec une pause café/gâteau, à mi-parcours, et un déjeuner, avec ambiance musicale, après la marche. Sur réservation.

Route du Vin Rott 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 94 80 reception@lecleebourg.com

English :

A 5km walk in the surrounding countryside, with a coffee/cake break halfway through, and a musical lunch afterwards. Reservations required.

German :

5 km lange Wanderung durch die umliegende Natur mit einer Kaffee- und Kuchenpause auf halber Strecke und einem Mittagessen mit musikalischer Umrahmung nach der Wanderung. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Una passeggiata di 5 km nella campagna circostante, con una pausa caffè/torta a metà percorso e un pranzo musicale a seguire. È necessaria la prenotazione.

Espanol :

Caminata de 5 km por la campiña de los alrededores, con una pausa para café y pasteles a mitad del recorrido y un almuerzo musical posterior. Es necesario reservar.

