La marche de Fabienne Pont de la Saulx Rupt-aux-Nonains samedi 30 mai 2026.
Pont de la Saulx 5 Rue de l’Eglise Rupt-aux-Nonains Meuse
Gratuit
Gratuit
Samedi 2026-05-30 18:00:00
2026-05-30
2026-05-30
Marche populaire a faire en famille dans un cadre idyllique.
2 nouveaux parcours familiaux 10 km (avec ravitaillement) ou 5 km.
Boisson offerte pour chaque participant.
Buvette et restauration sur place avec de la viande locale de la Maison du Cochon Rancourt-sur-Ornain.
Participation gratuite.Tout public
Pont de la Saulx 5 Rue de l’Eglise Rupt-aux-Nonains 55170 Meuse Grand Est +33 6 71 83 11 25 cdfruptauxnonains@gmail.com
English :
A popular family walk in an idyllic setting.
2 new family routes: 10 km (with refreshments) or 5 km.
Complimentary drink for every participant.
Refreshment bar and on-site catering with local meat from the Maison du Cochon in Rancourt-sur-Ornain.
Participation free of charge.
