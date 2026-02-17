La marche de Fabienne Pont de la Saulx Rupt-aux-Nonains

La marche de Fabienne

Pont de la Saulx 5 Rue de l’Eglise Rupt-aux-Nonains Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Marche populaire a faire en famille dans un cadre idyllique.

2 nouveaux parcours familiaux 10 km (avec ravitaillement) ou 5 km.

Boisson offerte pour chaque participant.

Buvette et restauration sur place avec de la viande locale de la Maison du Cochon Rancourt-sur-Ornain.

Participation gratuite.Tout public

Pont de la Saulx 5 Rue de l’Eglise Rupt-aux-Nonains 55170 Meuse Grand Est +33 6 71 83 11 25 cdfruptauxnonains@gmail.com

English :

A popular family walk in an idyllic setting.

2 new family routes: 10 km (with refreshments) or 5 km.

Complimentary drink for every participant.

Refreshment bar and on-site catering with local meat from the Maison du Cochon in Rancourt-sur-Ornain.

Participation free of charge.

L’événement La marche de Fabienne Rupt-aux-Nonains a été mis à jour le 2026-02-17 par OT SUD MEUSE