La Marche de Tonton Jack Golf de Sarreguemines Sarreguemines

La Marche de Tonton Jack Golf de Sarreguemines Sarreguemines dimanche 21 septembre 2025.

La Marche de Tonton Jack

Golf de Sarreguemines 1 allée du Golf Sarreguemines Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21

Venez participer à la marche canine (laisse obligatoire), avec ou sans chien, pour un tour de 5km autour du Golf de Sarreguemines !

Venez vous inscrire dès maintenant auprès de la SPA de Sarreguemines, chez Tonton Jack Toilettage ou sur place le jour de la marche.

Inscription le jour même à partir de 10h00.

Départ de la marche à 11h sur le parking du Golf

Restauration et boisson.

Un tirage au sort parmi les participants sera effectué à la fin de la marche avec des lots à gagner.

Tous les fonds récoltés, hors restauration, seront reversés à La SPA Refuge de Sarreguemines !Tout public

Golf de Sarreguemines 1 allée du Golf Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 03 47 50 80 tontonjack.toilettage@gmail.com

English :

Come and take part in the dog walk (leash compulsory), with or without a dog, for a 5km lap around the Sarreguemines golf course!

Register now at the Sarreguemines SPA, at Tonton Jack Toilettage or on site on the day of the walk.

Same-day registration from 10:00 a.m.

Start of the walk at 11am in the Golf parking lot

Catering and drinks.

A draw will be held at the end of the walk, with prizes to be won.

All proceeds, excluding catering, will be donated to La SPA Refuge de Sarreguemines!

German :

Nehmen Sie am Hundemarsch (Leinenpflicht) teil, mit oder ohne Hund, auf einer 5 km langen Runde um den Golfplatz von Sarreguemines!

Melden Sie sich jetzt beim Tierschutzverein Sarreguemines, bei Tonton Jack Toilettage oder am Tag des Spaziergangs vor Ort an.

Anmeldung am selben Tag ab 10.00 Uhr.

Start der Wanderung um 11 Uhr auf dem Parkplatz des Golfplatzes

Essen und Trinken.

Am Ende des Marsches findet eine Verlosung unter den Teilnehmern statt, bei der es einige Preise zu gewinnen gibt.

Alle gesammelten Gelder, außer der Verpflegung, gehen an La SPA Refuge de Sarreguemines!

Italiano :

Partecipate alla passeggiata per cani (guinzaglio obbligatorio), con o senza cane, per un giro di 5 km intorno al campo da golf di Sarreguemines!

Iscrivetevi ora presso la ZPS di Sarreguemines, al Tonton Jack Toilettage o il giorno della passeggiata.

Iscrizioni il giorno della passeggiata a partire dalle 10.00.

Partenza della camminata alle 11 nel parcheggio del Golf

Ristorazione e bevande.

Al termine della passeggiata si terrà un’estrazione con premi in palio.

Tutti i fondi raccolti, escluso il catering, saranno devoluti a La SPA Refuge de Sarreguemines!

Espanol :

Venga a participar en el paseo canino (obligatorio llevar correa), con o sin perro, para dar una vuelta de 5 km alrededor del campo de golf de Sarreguemines

Inscríbase ahora en el SPA de Sarreguemines, en el aseo de Tonton Jack o el día del paseo.

Inscripciones el día del paseo a partir de las 10h.

Inicio de la marcha a las 11h en el aparcamiento del Golf

Catering y bebidas.

Al final de la marcha se sortearán premios.

¡Todos los fondos recaudados, excluyendo el catering, serán donados a La SPA Refuge de Sarreguemines!

