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La marche des Amis de Beurey Beurey-Bauguay

La marche des Amis de Beurey Beurey-Bauguay lundi 25 mai 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 21320 Beurey-Bauguay

Département : Côte-d'Or

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Beurey-Bauguay

La marche des Amis de Beurey

Mairie Beurey-Bauguay Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 15:00:00

Date(s) :
2026-05-25

La marche des Amis de Beurey
Balade et repas , organisés par Les Amis de Beurey   .

Mairie Beurey-Bauguay 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 97 35 57 

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English : La marche des Amis de Beurey

L’événement La marche des Amis de Beurey Beurey-Bauguay a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pouilly Bligny