La marche des Amis de Beurey Beurey-Bauguay
La marche des Amis de Beurey Beurey-Bauguay lundi 25 mai 2026.
Beurey-Bauguay
La marche des Amis de Beurey
Mairie Beurey-Bauguay Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 15:00:00
Date(s) :
2026-05-25
La marche des Amis de Beurey
Balade et repas , organisés par Les Amis de Beurey .
Mairie Beurey-Bauguay 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 97 35 57
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English : La marche des Amis de Beurey
L’événement La marche des Amis de Beurey Beurey-Bauguay a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pouilly Bligny