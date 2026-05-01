Beurey-Bauguay

La marche des Amis de Beurey

Mairie Beurey-Bauguay Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 15:00:00

Date(s) :

2026-05-25

La marche des Amis de Beurey

Balade et repas , organisés par Les Amis de Beurey .

Mairie Beurey-Bauguay 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 97 35 57

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English : La marche des Amis de Beurey

L’événement La marche des Amis de Beurey Beurey-Bauguay a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pouilly Bligny