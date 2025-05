La Marche Des Chaudières – mairie Vaux-Rouillac, 17 mai 2025 18:30, Vaux-Rouillac.

Charente

La Marche Des Chaudières mairie Départ de La Salle Des Fêtes Vaux-Rouillac Charente

Tarif : 7

Formule tout compris

Début : 2025-05-17 18:30:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

2025-05-17

L’association Les Savons Fous de vaux Rouillac , organise une marche gourmande de 10 kms, étapes gourmandes avec produits locaux et visite chez nos amis viticulteurs , qui nous ouvre leur établissement, visite du patrimoine .

Vaux-Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 70 90 82 savonsfous.vauxrouillac@gmail.com

English :

The association Les Savons Fous de vaux Rouillac , organizes a gourmet walk of 10 kms, gourmet stages with local products and visits to our friends wine growers, who open their establishment, visit the heritage.

German :

Der Verein Les Savons Fous de vaux Rouillac organisiert einen Gourmet-Marsch von 10 km, Gourmet-Etappen mit lokalen Produkten und Besuch bei unseren Freunden, den Winzern, die uns ihre Einrichtungen öffnen, Besichtigung des Kulturerbes.

Italiano :

L’associazione Les Savons Fous de vaux Rouillac organizza una passeggiata gastronomica di 10 km, con tappe gastronomiche a base di prodotti locali e visite ai nostri amici viticoltori, che ci apriranno i loro stabilimenti e ci faranno scoprire il loro patrimonio.

Espanol :

La asociación Les Savons Fous de vaux Rouillac organiza un paseo gastronómico de 10 km, con paradas gastronómicas de productos locales y visitas a nuestros amigos viticultores, que nos abrirán sus establecimientos y nos harán descubrir su patrimonio.

