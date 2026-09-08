La marche des colibries roses Salle des associations Bavent
dimanche 18 octobre 2026 · Salle des associations · Bavent
Informations pratiques
Bavent
La marche des colibries roses
Salle des associations Rue de la petite justice Bavent Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
L’association Normandie Colibries vous convie à cette marche solidaire ! Au choix : 10 km pour les plus sportifs ou une marche familiale d’1,5 km accessible à tous. Inscription le 1er octobre de 17h30 à 18h, puis les 8 et 15 octobre de 18h à 18h30.
L’association Normandie Colibries vous convie à cette marche solidaire !
Au choix : 10 km pour les plus sportifs ou une marche familiale d’1,5 km accessible à tous.
Inscription le 1er octobre de 17h30 à 18h, puis les 8 et 15 octobre de 18h à 18h30.
Don libre. .
Salle des associations Rue de la petite justice Bavent 14860 Calvados Normandie colibries.normandie@gmail.com
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English : La marche des colibries roses
The Normandie Colibries charity invites you to take part in this charity walk! Choose between a 10 km walk for the more active, or a 1.5 km family walk suitable for everyone. Registration takes place on 1 October from 5.30 pm to 6.00 pm, and then on 8 and 15 October from 6.00 pm to 6.30 pm.
L’événement La marche des colibries roses Bavent a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Normandie Pays d’Auge
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