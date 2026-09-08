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AGENDA · Bavent

La marche des colibries roses Salle des associations Bavent

dimanche 18 octobre 2026 · Salle des associations · Bavent

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des associations
Adresse
Rue de la petite justice
Ville
14860 Bavent
Département
Calvados
Tarif

Bavent

La marche des colibries roses

Salle des associations Rue de la petite justice Bavent Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 10:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

L’association Normandie Colibries vous convie à cette marche solidaire ! Au choix : 10 km pour les plus sportifs ou une marche familiale d’1,5 km accessible à tous. Inscription le 1er octobre de 17h30 à 18h, puis les 8 et 15 octobre de 18h à 18h30.
L’association Normandie Colibries vous convie à cette marche solidaire !
Au choix : 10 km pour les plus sportifs ou une marche familiale d’1,5 km accessible à tous.

Inscription le 1er octobre de 17h30 à 18h, puis les 8 et 15 octobre de 18h à 18h30.

Don libre.   .

Salle des associations Rue de la petite justice Bavent 14860 Calvados Normandie   colibries.normandie@gmail.com

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English : La marche des colibries roses

The Normandie Colibries charity invites you to take part in this charity walk! Choose between a 10 km walk for the more active, or a 1.5 km family walk suitable for everyone. Registration takes place on 1 October from 5.30 pm to 6.00 pm, and then on 8 and 15 October from 6.00 pm to 6.30 pm.

L’événement La marche des colibries roses Bavent a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Normandie Pays d’Auge

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