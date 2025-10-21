La marche des dinosaures -Atelier enfant Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
La marche des dinosaures -Atelier enfant Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 21 octobre 2025.
La marche des dinosaures -Atelier enfant
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-21 16:00:00
Date(s) :
2025-10-21
Comprendre le déplacement des dinosaures et leurs traces laissées dans le Jura, c’est possible !
Pour les enfants de 5 à 7 ans. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
