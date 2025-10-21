La marche des dinosaures -Atelier enfant Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Comprendre le déplacement des dinosaures et leurs traces laissées dans le Jura, c’est possible !

Pour les enfants de 5 à 7 ans. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

