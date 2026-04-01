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La marche des glands Foyer Rural Ainay-le-Château

La marche des glands Foyer Rural Ainay-le-Château samedi 25 avril 2026.

Lieu : Foyer Rural

Adresse : Champ de Foire

Ville : 03360 Ainay-le-Château

Département : Allier

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 13 13 13

Ainay-le-Château

La marche des glands

Foyer Rural Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Marche dinatoire nocturne de 6 kms Les glands jouent des castagnettes .
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Foyer Rural Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 10 08 32  asso.fet.arts@gmail.com

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English :

6km night-time dinner walk: Les aclands jouent des castagnettes ( Acorns play castanets ).

L’événement La marche des glands Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-08 par Montluçon Tourisme

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