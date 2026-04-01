La marche des glands Foyer Rural Ainay-le-Château
La marche des glands Foyer Rural Ainay-le-Château samedi 25 avril 2026.
Ainay-le-Château
La marche des glands
Foyer Rural Champ de Foire Ainay-le-Château Allier
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Marche dinatoire nocturne de 6 kms Les glands jouent des castagnettes .
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Foyer Rural Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 10 08 32 asso.fet.arts@gmail.com
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English :
6km night-time dinner walk: Les aclands jouent des castagnettes ( Acorns play castanets ).
L’événement La marche des glands Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-08 par Montluçon Tourisme
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