La marche des glands Foyer Rural Ainay-le-Château

Ainay-le-Château

La marche des glands

Foyer Rural Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Marche dinatoire nocturne de 6 kms Les glands jouent des castagnettes .

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Foyer Rural Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 10 08 32 asso.fet.arts@gmail.com

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English :

6km night-time dinner walk: Les aclands jouent des castagnettes ( Acorns play castanets ).

L’événement La marche des glands Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-08 par Montluçon Tourisme