LA MARCHE DES GLOBULES Château La Chapelle du Lou du Lac

La Chapelle du Lou du Lac

LA MARCHE DES GLOBULES

Château 18 rue Marie Curie La Chapelle du Lou du Lac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:15:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée de 9 ou 12 km au départ du Château du Lou du Lac

Cette journée est organisée chaque année par une amicale du département pour la promotion du don de sang et de plasma, le 14 juin étant la journée mondiale du donneur de sang .

Château 18 rue Marie Curie La Chapelle du Lou du Lac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 55 31 26

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English :

L’événement LA MARCHE DES GLOBULES La Chapelle du Lou du Lac a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN