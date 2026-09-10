Informations pratiques

Saint-Eusèbe

La Marche des Marmites

Salle des Fêtes Saint-Eusèbe Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 08:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Randonnée proposant 3 circuits pédestres : 8, 14, et 21 km et 4 parcours VTT : 18, 28, 45 et 53 km. Ravitaillements de qualité avec une soupe à chaque pause.

Recette au profit d’œuvres humanitaires. .

Salle des Fêtes Saint-Eusèbe 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 42 20 87 rotaryclubmontceau1750@gmail.com

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English : La Marche des Marmites

L’événement La Marche des Marmites Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)