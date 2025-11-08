La marche des petits monstres Basse-Ham
La marche des petits monstres Basse-Ham samedi 8 novembre 2025.
La marche des petits monstres
3 Chemin des Ecoliers Basse-Ham Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 17:00:00
fin : 2025-11-08 19:00:00
2025-11-08
Enfile ton costume d’Halloween et rejoins nous pour une balade éclairée aux lampions…
Départ du parking de l’espace socio culturel/maternelle
A l’arrivée:
Chocolat chaud Jus de pomme chaud Café Bière Vin chaud et petite restauration salée & Surprise sucrée pour les enfants participants
Inscription en ligne jusqu’au .2 novembre.
Adulte accompagnateur obligatoire.Enfants
3 Chemin des Ecoliers Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 6 18 10 01 50 apebasseham57@gmail.com
English :
Put on your Halloween costume and join us for a lantern-lit stroll?
Departure from the parking lot of the espace socio culturel/maternelle
On arrival:
Hot chocolate Hot apple juice Coffee Beer Mulled wine and snacks & sweet surprises for participating children
Online registration until November 2.
Accompanying adult compulsory.
German :
Ziehen Sie Ihr Halloween-Kostüm an und begleiten Sie uns auf einem Spaziergang mit Laternen?
Start auf dem Parkplatz des Soziokulturellen Zentrums/Kindergartens
Bei der Ankunft:
Heiße Schokolade heißer Apfelsaft Kaffee Bier Glühwein und kleine salzige Snacks und süße Überraschungen für die teilnehmenden Kinder
Online-Anmeldung bis zum 2. November.
Erwachsene Begleitperson erforderlich.
Italiano :
Indossate il vostro costume di Halloween e unitevi a noi per una passeggiata a lume di lanterna?
Partenza dal parcheggio dell’Espace Socio Culturel/Maternelle
All’arrivo:
Cioccolata calda Succo di mela caldo Caffè Birra Vin brulé e merenda e dolci sorprese per i bambini partecipanti
Iscrizione online fino al 2 novembre.
Adulto accompagnatore obbligatorio.
Espanol :
Ponte tu disfraz de Halloween y únete a nosotros para dar un paseo a la luz de las linternas..
Salida desde el aparcamiento del Espace Socio Culturel/Maternelle
A la llegada
Chocolate caliente Zumo de manzana caliente Café Cerveza Vino caliente y aperitivos y sorpresas dulces para los niños participantes
Inscripción en línea hasta el 2 de noviembre.
Adulto acompañante obligatorio.
