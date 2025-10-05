La marche des Pink Thouars Ladies Départ du Square Franklin Roosevelt Thouars
La marche des Pink Thouars Ladies Départ du Square Franklin Roosevelt Thouars dimanche 5 octobre 2025.
La marche des Pink Thouars Ladies
Départ du Square Franklin Roosevelt Boulevard Adrien Morin Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Sur inscription.
Chaussez vos baskets et partez à la découverte du patrimoine culturel et des paysages thouarsais à travers 3 randonnées pédestres de 4 (accessible poussettes et enfants), 7 ou 13 km pour les plus sportifs. Dans le square un échauffement « éveil musculaire » et un atelier prévention du cancer du sein sont également proposés. Les bénéfices seront reversés au profit des associations de prévention du cancer du sein.
Départ de 8h à 10h.
Marche organisée dans le cadre d’Octobre rose.
English : La marche des Pink Thouars Ladies
Put on your sneakers and set off to discover the cultural heritage and landscapes of the Thouars region on 3 hikes of 4, 7 or 13 km for the more athletic. Profits will be donated to breast cancer prevention associations.
Registration required.
German : La marche des Pink Thouars Ladies
Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und entdecken Sie das kulturelle Erbe und die Landschaften von Thouarsais auf drei Wanderungen von 4, 7 oder 13 km für die Sportlichsten. Der Erlös kommt Vereinen zur Brustkrebsprävention zugute.
Auf Anmeldung.
Italiano :
Indossate le scarpe da ginnastica e partite alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico della regione di Thouars con 3 passeggiate di 4, 7 o 13 km per i più sportivi. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni di prevenzione del cancro al seno.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol : La marche des Pink Thouars Ladies
Póngase las zapatillas de deporte y salga a descubrir el patrimonio cultural y los paisajes de la región de Thouars en 3 marchas de 4, 7 o 13 km para los más deportistas. Los beneficios se destinarán a asociaciones de prevención del cáncer de mama.
Inscripción obligatoria.
