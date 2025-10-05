La marche des Pink Thouars Ladies Départ du Square Franklin Roosevelt Thouars

La marche des Pink Thouars Ladies Départ du Square Franklin Roosevelt Thouars dimanche 5 octobre 2025.

La marche des Pink Thouars Ladies

Départ du Square Franklin Roosevelt Boulevard Adrien Morin Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Chaussez vos baskets et partez à la découverte du patrimoine culturel et des paysages thouarsais à travers 3 randonnées pédestres de 4, 7 ou 13 km pour les plus sportifs. Les bénéfices seront reversés au profit des associations de prévention du cancer du sein.

Sur inscription.

Chaussez vos baskets et partez à la découverte du patrimoine culturel et des paysages thouarsais à travers 3 randonnées pédestres de 4 (accessible poussettes et enfants), 7 ou 13 km pour les plus sportifs. Dans le square un échauffement « éveil musculaire » et un atelier prévention du cancer du sein sont également proposés. Les bénéfices seront reversés au profit des associations de prévention du cancer du sein.

Départ de 8h à 10h.

Marche organisée dans le cadre d’Octobre rose.

Sur inscription. .

Départ du Square Franklin Roosevelt Boulevard Adrien Morin Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : La marche des Pink Thouars Ladies

Put on your sneakers and set off to discover the cultural heritage and landscapes of the Thouars region on 3 hikes of 4, 7 or 13 km for the more athletic. Profits will be donated to breast cancer prevention associations.

Registration required.

German : La marche des Pink Thouars Ladies

Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und entdecken Sie das kulturelle Erbe und die Landschaften von Thouarsais auf drei Wanderungen von 4, 7 oder 13 km für die Sportlichsten. Der Erlös kommt Vereinen zur Brustkrebsprävention zugute.

Auf Anmeldung.

Italiano :

Indossate le scarpe da ginnastica e partite alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico della regione di Thouars con 3 passeggiate di 4, 7 o 13 km per i più sportivi. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni di prevenzione del cancro al seno.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : La marche des Pink Thouars Ladies

Póngase las zapatillas de deporte y salga a descubrir el patrimonio cultural y los paisajes de la región de Thouars en 3 marchas de 4, 7 o 13 km para los más deportistas. Los beneficios se destinarán a asociaciones de prevención del cáncer de mama.

Inscripción obligatoria.

L’événement La marche des Pink Thouars Ladies Thouars a été mis à jour le 2025-09-02 par Maison du Thouarsais