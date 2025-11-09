La marche des Sphinx – Panno’kids Salle Pannonica Nantes

La marche des Sphinx – Panno’kids Salle Pannonica Nantes dimanche 9 novembre 2025.

La marche des Sphinx – Panno’kids Dimanche 9 novembre, 10h30, 17h00 Salle Pannonica Loire-Atlantique

6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-09T10:30:00 – 2025-11-09T12:00:00

Fin : 2025-11-09T17:00:00 – 2025-11-09T18:30:00

« La marche des Sphinx », c’est l’exploration musicale des rythmes qui marquent l’enfance. Le rythme du cœur de la mère, son souffle, le rythme des premiers bercements. Puis celui des premiers pas, d’abord à quatre pattes, puis sur ses deux pieds… On hésite, on avance et on trouve sa propre cadence, au son de la clarinette et du saxophone de Matthieu Prual.

Le spectacle pour les 0 à 3 ans : dimanche 9 novembre 2025 à 10h30

(ouverture des portes à 10h15)

Le spectacle pour les 4 à 6 ans : dimanche 9 novembre 2025 à 17h

(ouverture des portes à 16h45)

+ Atelier famille proposé à la suite de la séance de 17h : Participez à un atelier basé sur les objets sonores du spectacle, dans lequel se mêleront les voix, pour un moment de musique à partager en famille. Gratuit sur réservation à action-culturelle@pannonica.com

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Spectacle musical pour les 0 à 3 ans et les 4 à 6 ans

Affiche réalisée par Hector de la Vallée