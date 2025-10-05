La marche d’OCTOBRE ROSE Place de la Mairie Saint-Martin-de-Fraigneau

Octobre rose on sein’plique! Saint-Martin-de-Fraigneau se mobilise !

Tous unis contre le cancer du sein !

La Boucle Rose

> Marche de 7 km à partir de 9h30

> Départ MFR Puy Sec

> 1 inscription = 5,00€ reversé au cabinet infirmier de Saint Martine de Fraigneau

Inscriptions au 06 87 49 81 01.

Place de la Mairie 23 Rue des Platanes Saint-Martin-de-Fraigneau 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 87 49 81 01 act.saintmartindefraigneau@gmail.com

English :

Octobre rose on sein’plique! Saint-Martin-de-Fraigneau gets involved!

German :

Rosa Oktober wir sind dabei! Saint-Martin-de-Fraigneau macht mobil!

Italiano :

Ottobre rosa in azione! Saint-Martin-de-Fraigneau si fa coinvolgere!

Espanol :

¡Octubre rosa en acción! ¡Saint-Martin-de-Fraigneau se implica!

