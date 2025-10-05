La marche d’OCTOBRE ROSE Place de la Mairie Saint-Martin-de-Fraigneau
La marche d’OCTOBRE ROSE Place de la Mairie Saint-Martin-de-Fraigneau dimanche 5 octobre 2025.
La marche d’OCTOBRE ROSE
Place de la Mairie 23 Rue des Platanes Saint-Martin-de-Fraigneau Vendée
Début : 2025-10-05 09:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Octobre rose on sein’plique! Saint-Martin-de-Fraigneau se mobilise !
Tous unis contre le cancer du sein !
La Boucle Rose
> Marche de 7 km à partir de 9h30
> Départ MFR Puy Sec
> 1 inscription = 5,00€ reversé au cabinet infirmier de Saint Martine de Fraigneau
Inscriptions au 06 87 49 81 01.
Place de la Mairie 23 Rue des Platanes Saint-Martin-de-Fraigneau 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 87 49 81 01 act.saintmartindefraigneau@gmail.com
English :
Octobre rose on sein’plique! Saint-Martin-de-Fraigneau gets involved!
German :
Rosa Oktober wir sind dabei! Saint-Martin-de-Fraigneau macht mobil!
Italiano :
Ottobre rosa in azione! Saint-Martin-de-Fraigneau si fa coinvolgere!
Espanol :
¡Octubre rosa en acción! ¡Saint-Martin-de-Fraigneau se implica!
