La Marche d’Octobre Rose Château de Simiane Valréas samedi 18 octobre 2025.

Début : 2025-10-18 14:00:00

2025-10-18

Ensemble, marchons pour la vie ! 7 km accessibles à tous. Le CCAS de Valréas et Les Randonneurs de l’Enclave vous invitent à chausser vos baskets pour une belle cause soutenir la recherche et sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 31 accueilccas@mairie-valreas.fr

English :

Together, let’s walk for life! 7 km accessible to all. The Valréas CCAS and Les Randonneurs de l’Enclave invite you to lace up your sneakers for a worthy cause: supporting research and raising awareness of breast cancer screening.

German :

Gemeinsam für das Leben marschieren! 7 km für alle zugänglich. Das CCAS von Valréas und Les Randonneurs de l’Enclave laden Sie ein, Ihre Turnschuhe für einen guten Zweck anzuziehen: die Forschung zu unterstützen und auf die Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam zu machen.

Italiano :

Insieme, camminiamo per la vita! 7 km accessibili a tutti. Il CCAS di Valréas e Les Randonneurs de l’Enclave vi invitano a mettervi in marcia per una grande causa: sostenere la ricerca e sensibilizzare sullo screening del cancro al seno.

Espanol :

Juntos, ¡caminemos por la vida! 7 km accesibles a todos. La CCAS Valréas y Les Randonneurs de l’Enclave te invitan a ponerte las zapatillas por una gran causa: apoyar la investigación y sensibilizar sobre el cribado del cáncer de mama.

