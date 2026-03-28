La marche du FA au SOL

Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-06 10:00:00

Date(s) :

2026-04-06

La Chorale L’Air du Temps organise La Marche du Fa au Sol le lundi 6 avril 2026 ! Au départ du Château de Chamerolles (8h-10h), deux parcours de 7,5 km et 12 km attendent les marcheurs. Participation de 4€ (gratuit -12 ans) incluant ravitaillement et pot de l’amitié à l’arrivée.

Le lundi 6 avril 2026, la Chorale L’Air du Temps de Bazoches-les-Gallerandes invite les amateurs de nature et de convivialité à sa randonnée annuelle La Marche du Fa au Sol . Le rendez-vous est fixé sur le parking du prestigieux Château de Chamerolles, avec des départs échelonnés entre 8h00 et 10h00.

L’événement propose deux itinéraires adaptés à tous les niveaux un parcours de 7,5 km pour une balade tranquille et un circuit de 12 km pour les plus sportifs. Chaque tracé inclut un point de ravitaillement pour reprendre des forces. À l’arrivée, un pot de l’amitié prolonge ce moment de partage. Le tarif est fixé à 4,00 €, tandis que l’accès est gratuit pour les moins de 12 ans. Dans une démarche écoresponsable, l’organisation encourage chaque participant à apporter son propre gobelet. 4 .

Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

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English :

Chorale L?Air du Temps is organizing La Marche du Fa au Sol on Monday, April 6, 2026! Starting from the Château de Chamerolles (8-10am), two routes of 7.5km and 12km await walkers. Participation fee: 4? (free for under-12s), including refreshments and a drink at the finish line.

L’événement La marche du FA au SOL Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND PITHIVERAIS