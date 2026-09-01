Informations pratiques

Saint-Julien-de-Lampon

LA MARCHE DU FIFRE

D50 Saint-Julien-de-Lampon Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La Marche du Fifre – Concert de musique traditionnelle du Périgord

Sylvain Roux fait étape à Saint-Julien-de-Lampon le samedi 26 septembre 2026 à 18h, à l’église. Concert gratuit et tout public.

La Marche du Fifre – Bergerac-Rocamadour

Dans le cadre de son périple musical de Bergerac à Rocamadour, Sylvain Roux part à pied sur le chemin d’Amadour avec son fifre et propose un concert de musique traditionnelle du Périgord à chaque étape.

À Saint-Julien-de-Lampon, il vous donne rendez-vous le samedi 26 septembre 2026 à 18h, à l’église, pour un moment musical convivial autour du fifre et du chant occitan. Concert gratuit et ouvert à tous. .

D50 Saint-Julien-de-Lampon 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 87 22 12

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English : LA MARCHE DU FIFRE

« La Marche du Fifre »? A concert of traditional music from the Périgord

Sylvain Roux will be performing in Saint-Julien-de-Lampon on Saturday, September 26, 2026, at 6:00 p.m. at the church. The concert is free and open to all.

L’événement LA MARCHE DU FIFRE Saint-Julien-de-Lampon a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du pays de Fénelon