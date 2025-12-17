La Marche du Lac Saint-Martin-du-Lac
La Marche du Lac Saint-Martin-du-Lac dimanche 10 mai 2026.
La Marche du Lac
Salle Polyvalente Saint-Martin-du-Lac Saône-et-Loire
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 14:00:00
2026-05-10
Une randonnée pedestre et VTT lors de laquelle vous parcourrrez des sentiers en sous-bois, des prairies verdoyantes où les charolaises vous regarderont passer avec étonnement.
Au détour des sentiers, vous serez accueillis avec convivialité sur des relais casse-croute .
Fourbu… Mais content, vous retrouverez la civilisation à la salle polyvalente où un repas chaud vous sera proposé (moyennant la somme de 11 euros). La réservation de ce repas doit être faite lors de votre inscription au départ de la marche. .
Salle Polyvalente Saint-Martin-du-Lac 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 23 80 julien0403@hotmail.fr
