La Marche du Lac Saint-Martin-du-Lac

La Marche du Lac

Salle Polyvalente Saint-Martin-du-Lac Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 14:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Une randonnée pedestre et VTT lors de laquelle vous parcourrrez des sentiers en sous-bois, des prairies verdoyantes où les charolaises vous regarderont passer avec étonnement.

Au détour des sentiers, vous serez accueillis avec convivialité sur des relais casse-croute .

Fourbu… Mais content, vous retrouverez la civilisation à la salle polyvalente où un repas chaud vous sera proposé (moyennant la somme de 11 euros). La réservation de ce repas doit être faite lors de votre inscription au départ de la marche. .

Salle Polyvalente Saint-Martin-du-Lac 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 23 80 julien0403@hotmail.fr

