La marche du Musée Ty Gwechall Salle Ty Goudor Dirinon

La marche du Musée Ty Gwechall

Salle Ty Goudor Rue de l’Église Dirinon Finistère

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Randonnée pédestre sur la commune de Dirinon en partant du bourg (soit le matin soit l’après-midi) les 2 mêmes circuits sont proposés.

Circuits 10 kms et 7kms environ

(le plan en main il vous sera possible de les modifier)

Départ libre.

Inscriptions le matin à partir de 9h et l’après-midi à partir de 13h30.

Collation offerte à l’arrivée à la salle Ty Goudor.

Si vous souhaitez soutenir financièrement l’association association du Musée Ty Gwechall, sans marcher, venez nous rejoindre pour le goûter à partir de 15h30 . .

Salle Ty Goudor Rue de l’Église Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 11 62 11 66

